Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Quad-Fahrer muss Führerschein abgeben

Nordrach (ots)

Zeugen meldeten am Montagabend gegen 20:50 Uhr der Polizei, dass in der Schanzbachstraße ständig ein Quad hin und her fahren würde. Auch sei der Quad-Fahrer viel zu schnell unterwegs. Eine Streife des Reviers Haslach konnte den mutmaßlichen Lenker des Sport- und Freizeitgefährts ausfindig machen. Da er offensichtlich zu viel Alkohol getrunken hatte und ein Alkoholtest über 1,8 Promille erbracht, wurde nach einer angeordneten Blutentnahme auch der Führerschein des Mannes einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

