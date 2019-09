Polizei Bielefeld

POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu dem Tötungsdelikt in Borchen

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld - Borchen - Paderborn - Nürnberg - Die Ehefrau des inhaftierten Tatverdächtigen konnte vernommen werden.

Wie berichtet, wurde am Abend des Sonntag, 22.09.2019 in einem Wohnhaus in Borchen der Leichnam der 76-jährigen Bewohnerin aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam. Spuren am Tatort deuteten darauf hin, dass der 53-jährige Schwiegersohn in das Tatgeschehen verwickelt sein könnte. Er konnte in der Nacht zu Montag, 23.09.2019, in einem Hotel in Nürnberg festgenommen werden. Seine Ehefrau, die Tochter des Opfers, befand sich zu dem Zeitpunkt schwer verletzt nach einem Unfall in einem Krankenhaus in der Nähe des Hotels.

Die Ermittlungen der Bielefelder Mordkommission "Trift" ergaben inzwischen, dass auch eine Tatbeteiligung der Ehefrau des Tatverdächtigen nicht auszuschließen ist.

Ermittler konnten die schwer verletzte 46-jährige Frau nun im Krankenhaus vernehmen, wobei sie Angaben zur Sache machte.

Ihre Aussagen werden derzeit mit den weiteren Ermittlungsergebnissen abgeglichen.

Die möglichen Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand umfangreicher Ermittlungen.

Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

Link zur 1. Presseerklärung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4382965 Link zur 2. Presseerklärung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4384177

