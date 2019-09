Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch durch gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

DT / Bielefeld / Brackwede - Einbrecher verschafften sich im Zeitraum vom 25.09.2019, 18:30 Uhr, bis 26.09.2019, 09:30 Uhr, Zugang zu einem Büroraum eines Mobilfunkgeschäftes in der Hauptstraße. Die unbekannten Täter hebelten an einem auf Kipp stehenden Fenster und gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten des Geschäftes. Die Täter entwendeten mehrere Mobiltelefone diverser Hersteller.

Die Polizei Bielefeld erinnert in diesem Zusammenhang daran, Fenster von unbewohnten Räumlichkeiten insbesondere über Nacht verschlossen zu halten, um ein Einsteigen zu verhindern bzw. deutlich zu erschweren.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

