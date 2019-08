Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse auf Friedhof gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Portemonnaie samt Geld und Papieren hat ein Unbekannter in Bocholt entwendet. Wie jetzt polizeilich bekannt wurde, ereignete sich die Tat am vergangenen Donnerstag. Eine 86-Jährige hatte sich zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Friedhof an der Blücherstraße aufgehalten. Ihre Geldbörse hatte sie in ihrer Handtasche verstaut; diese lag im Korb ihres Fahrrads. Als die Bocholterin den Friedhof verließ, bemerkte sie den Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

