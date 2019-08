Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Tresor aus Wohnung gestohlen

Hattingen (ots)

Am Montag nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit eines Wohnungsinhabers an der Straße Im Heggerfeld und brachen in eine Wohnung ein. Zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr hebelten die unbekannten Einbrecher eine zum Garten liegende Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Scheinbar gezielt hatten es die Täter auf einen Schranktresor abgesehen, den sie entwendeten. In dem Tresor befanden sich allerdings lediglich Gegenstände von geringem Bargeldwert. Sie entkamen unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell