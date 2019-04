Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl von Fahrzeugpapieren und Kennzeichen im ICE

Karlsruhe (ots)

Ein 41-jähriger Libyer reiste gestern Morgen mit dem ICE von Berlin nach Karlsruhe. Kurz nach Abfahrt des Zuges in Berlin schlief der Mann ein, um erst nach Abfahrt in Mannheim wieder aufzuwachen. Nach dieser ausgiebigen Ruhezeit bemerkte der Mann das Fehlen seines Rucksacks und seiner Jacke. Er suchte umgehend Kontakt zum Zugbegleiter auf. Eine Nachschau im Zug verlief jedoch negativ. In dem Rucksack des Mannes befanden sich neben einem Fahrzeugschlüssel für einen Opel Corsa außerdem die dazugehörigen Fahrzeugpapiere sowie Kennzeichen. Zu welchem Zeitpunkt die unbekannten Täter zugeschlagen haben, kann der Mann nicht sagen.

Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei privaten Fahrzeugkäufen eine besondere Vorsicht geboten ist. Kennzeichen sollten so transportiert werden, dass sie für Außenstehende nicht erkennbar sind. Diebe vermuten höhere Geldbeträge im Zusammenhang mit KFZ Kennzeichen, da die Fahrzeige in der Regel vor Ort in bar bezahlt werden.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, auch bei Müdigkeit eigenes Gepäck und Wertgegenstände soweit möglich gegen Wegnahme zu sichern. Lassen sie beispielsweise keine elektronischen Kleingeräte auf den Tischen liegen und stellen sie ihre Taschen und Rucksäcke auf die vom Gang abgewandte Seite.

