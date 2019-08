Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 48-Jährige verliert die Kontrolle und stürzt

Ennepetal (ots)

Am Freitagmittag fuhr eine 48 jährige Bochumerin mit ihrem Motorrad auf der Bergstraße in Richtung Ennepetal. Im Bereich einer Kurve verlor die Bochumerin bei einem Fahrfehler die Kontrolle über ihr Krad, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

