POL-MG: 25-jährige Bettlerin von zwei Männern beraubt

Mönchengladbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Räuber haben gestern, gegen 15.20 Uhr, am Friedrichplatz eine 25-jährige Bettlerin beraubt. Die Frau hatte zuvor am Haupteingang des "Minto" (Einkaufs-Mall, Hindenburgstraße)gesessen und dort Passanten um Almosen gebeten. Sie ging von dort über die Friedrichstraße in Richtung Friedrichplatz. Kurz vor Erreichen dieses Platzes sprachen sie zwei Männer an und forderten sie auf, ihnen ihr Geld zu geben. Als sie dies ablehnte, ergriff sie einer der beiden Männer sie, hielt sie fest, während der andere Mann ihr das in einer Jackentasche mitgeführte Geld abnahm. Verletzt wurde die Frau dabei nicht. Nach der gewalttätigen Wegnahme des Geldes ließen die Täter von der Frau ab und flüchteten über die Friedrichstraße in Richtung Lüpertzender Straße. Etwa 30 Minuten nach der Tat sprach das Opfer uniformierte Polizeibeamte an, die zur Verkehrsüberwachung an der Kreuzung Hindenburgstraße/Bismarckstraße tätig waren. Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos.

Die beiden Räuber werden wie folgt beschrieben:

1) ca. 20-25-jähriger Mann, südländisches/nordafrikanisches Aussehen, ca 175-180 cm groß; schwarze, kurze Haare Bekleidung: auffallend grell-gelbe Jacke, braune Hose und dunkle Schuhe. 2) ca. 20-25 Jahre alter Mann, südländisches, nordafrikanisches Aussehen, ca. 180-190 cm groß; schwarze, kurze Haare, Bekleidung: dunkelbraune Lederjacke, blaue Jeans. Die Geschädigte vermutete, dass sie von den beiden Tätern zuvor ausgespäht worden ist. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach: 02161-29-0. (wr)

