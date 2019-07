Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Schießübungen an einer Hütte?

Meißenheim (ots)

Weil Zeugen Schussgeräusche und ein von einer Hütte wegfahrendes Auto wahrgenommen hatten, wurde am Dienstagabend die Polizei zu einer am Waldrand befindlichen Hütte in der Verlängerung der Oberriedstraße gerufen. Dort wurden durch die Beamten des Polizeireviers Lahr, unterstützt durch ihre Kollegen der Polizeihundeführerstaffel, keine Personen mehr angetroffen. Allerdings konnte eine offenbar durch Böller gesprengte Einwegdose aufgefunden werden. Just bei dieser Überprüfung kam kurz nach 20:30 Uhr das zuvor weggefahrene Fahrzeug zurück an die Hütte. Bei den Insassen konnten verschiedene Gegenstände, wie eine Präszisionsschleuder samt Munition und einem militärischen Gewehr nachempfundenes Softairgewehr, aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und gegen beide jungen Männer ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

