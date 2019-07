Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bühl (ots)

Ein Schaden von circa 1.500 Euro ist das Ergebnis eines Parkplatzremplers am Dienstag zwischen 12 und 19 Uhr in der Güterstraße in Bühl. Der Fahrer eines Renault Clio hatte seinen Wagen auf dem dortigen Parkplatz eines Einkaufsmarktes geparkt. Als er um 19 Uhr zu seinem Auto zurückkam musste er feststellen, dass sein Auto an der Fahrertür und dem vorderen Kotflügel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Die Polizei Bühl ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Zeugenhinweise.

