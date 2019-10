Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Nienburg (ots)

(BER)Am Sonntagmorgen, 27.10.2019, werden die Uhren in Deutschland wieder eine Stunde zurückgestellt - jedes Jahr Anlass für die Polizei den Tag zum "Tag des Einbruchschutzes" zu erklären. Dieses Jahr wird während des Wochenmarktes in der Nienburger Langen Straße ein großer Container der Polizei aufgebaut. Hier werden Polizeibeamte der Inspektion Nienburg/Schaumburg interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz beraten. "Auch wenn die Einbruchzahlen in den vergangenen Jahren erheblich zurückgegangen sind, legen wir die Hände nicht in den Schoß, sondern betreiben unsere Präventionsbemühungen unverändert weiter," erklärt Pressesprecher Axel Bergmann die Aktion. Alle Besucherinnen und Besucher des "Schönsten Wochenmarktes Europas" sind eingeladen, sich bei der Polizei beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell