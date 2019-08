Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines dunklen BMW Kombi gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Abend ist es auf der Niederfeldstraße zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen.

Der 33-jährige Fußgänger überquerte gegen 23:30 Uhr die Fahrbahn in Höhe der Pestalozzistraße und wurde von einem dunklen PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann aus Nordhorn Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Fahrer des PKW hielt noch kurz an und entfernte sich anschließend in Richtung Neuenhauser Straße. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen BMW Kombi gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer trug ein sogenanntes Baseballcap.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

