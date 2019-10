Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme eines mehrfachen Straftäters auf frischer Tat in Haste.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 21.10.2019 wurde gegen 20:20 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen in Haste am Bahnhof ein Fahrraddieb bei dem aufbrechen eines Fahrradschlosses beobachtet. Der Zeuge verständigte unmittelbar darauf die Polizei. Mit der Unterstützung der Polizei Wunstorf und der Polizei Bad Nenndorf konnte der Dieb noch vor Ort gestellt werden. Es stellte sich bei der weiteren Überprüfung heraus, dass es sich bei dem Täter handelt, der die Polizei Bad Nenndorf mit einer Vielzahl von Straftaten beschäftigt. Der 19-jährige Täter wurde festgenommen und am 22.10.2019 den Amtsgericht Stadthagen vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Bückeburg beantragte beim AG Stadthagen Untersuchungshaft für den Täter. Dem Beschuldigten werden in diesem Verfahren sieben Straftaten vorgeworfen, darunter fallen insgesamt drei Einbrüche in eine Gaststätte, sowie vier Diebstähle von Fahrrädern in und um Bad Nenndorf. Das Amtsgericht Stadthagen erließ einen Haftbefehl und es wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell