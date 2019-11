Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Schuppenbrand in Brake

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Freitag, 01. November 2019, gegen 17:00 Uhr, ein Schuppenbrand in der Breslauer Straße in Brake gemeldet.

Die 41-jährige Mieterin entdeckte Qualm, der aus dem gemauerten Schuppen drang und verständigte die Feuerwehr. Ihr 67-jähriger Vermieter, der in der Nachbarschaft wohnt, kam ihr zu Hilfe. Mit mehreren Eimern Wasser konnte er eine weitere Brandentwicklung verhindern.

Die alarmierte Feuerwehr räumte gelagerte Gegenstände aus dem Schuppen und führte Nachlöscharbeiten durch. Gegen 18:20 Uhr konnten die 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake-Hafenstraße wieder abrücken.

Der entstandene Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Für die weiteren Ermittlungen wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.

