Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/ Drei Schwerverletzte bei Unfall

Coesfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der B235/Kreuzung Mühlenstraße in Senden sind am Mittwoch (17. Juli) um 13.35 Uhr drei Personen schwer verletzt worden. Eine Sendenerin (47) wollte die Bundesstraße in ihrem Wagen überqueren und übersah dabei das Auto eines Sendeners (28), der auf der B235 Richtung Lüdinghausen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Citroen der Sendenerin überschlug sich. Sowohl die 47-Jährige und ihr Sohn (13), der auf dem Beifahrersitz saß, als auch der 28-Jährige wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die B235 war für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Senden gesperrt. In die Gegenrichtung wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Polizei Coesfeld

