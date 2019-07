Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Industriestraße

Gelber Bulli gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Den Besitzer eines schwarzen Hollandrades der Marke Maxim sowie eines schwarzen Webergrills sucht die Polizei nach dem Diebstahl eines VW Bullis. Am Dienstag, 16.07.19, gegen 06.00 Uhr, erlangten Polizisten im Rahmen eines anderen Einsatzes Hinweise auf den Diebstahl des gelben Bullis. Vor Ort machten Zeugen Angaben dazu, dass in der Nacht zuvor ein 15- und ein 22-jähriger Sendener gemeinsam das Auto gestohlen haben sollten. Die beiden Tatverdächtigen konnten an der Einsatzörtlichkeit angetroffen werden. Die Polizei nahm sie fest und verbrachte sie zur Polizeiwache. Im Rahmen der Vernehmung bestätigte sich der Verdacht des Diebstahls. Das Auto konnte anhand von Aussagen aufgefunden werden. Die beiden Beschuldigten wurden nach ihrer Vernehmung entlassen.

Im Auto fanden die Polizisten ein schwarzes Hollandrad und einen Kugelgrill. Diese beiden Gegenstände sollen ebenfalls in der Nacht zum Dienstag im Umfeld gestohlen worden sein. Die Besitzer sind bislang unbekannt. Zeugen, oder Geschädigte des möglichen Diebstahls, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

