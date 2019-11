Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW

Celle / Klein Hehlen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 08.11.2019, abends, bis Samstag, den 09.11.2019, vormittags, ist es im Bereich des Musikerviertels im Stadtteil Klein Hehlen zu Sachbeschädigungen an den Reifen mehrerer PKW gekommen. Wer Angaben zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum an dort geparkten PKW machen kann, möge sich bitte mit der Polizei Celle, unter der Telefonnummer 05141/277-215 in Verbindung setzen.

