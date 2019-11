Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle

Celle (ots)

Eine mit einer Sturmhaube maskierte männliche Person betrat am 10.11.19, gegen 21:35 Uhr, die Classic-Tankstelle in der Oppershäuser Straße in Lachendorf und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die 60-jährige Angestellte übergab dem unbekannten Täter die Kasseneinlage. Dieser entnahm die Banknoten (295,00 Euro) und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Oppershausen. Hinweise nimmt die Polizei in Celle unter 05141/277-215 entgegen.

