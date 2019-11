Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Mietfahrzeuges

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 04.11. bis 10.11., 12:30 Uhr, in Bröckel ein als Wohnmobil ausgestattetes Mietfahrzeug entwendet. Der Opel Vivaro stand in Bröckel auf einem privaten Parkplatz des Autohauses. Der Kleinbus hat eine Lackierung in graumetallic und ist mit hellgrünen Applikationen foliert. Am Heck und an den Fahrzeugenden befinden sich Aufkleber des Autohauses. Hinweise nimmt die Polizei in Celle unter 05141/277-215 entgegen.

