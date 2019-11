Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachtragsmeldung zur leblosen Person im Schlossgraben

Celle (ots)

Bei der leblosen Person, die am 06.11.19 im Schlossgraben aufgefunden wurde, handelt es sich um einen 71-jährigen Mann aus Celle. Nachdem die Todesursache zunächst unklar war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das AG Celle eine Obduktion angeordnet. Diese wurde am 08.11.19 in der Rechtsmedizin Hannover durchgeführt. Im Ergebnis liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es wird von einem durch eine vorliegende Herzerkrankung verursachten Tod ausgegangen, der durch die Witterung und einen Alkoholkonsum begünstigt wurde.

