PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 14.10.2019

Hofheim (ots)

1. Eingeschüchtert und Kopfhörer abgenommen, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße Samstag, 12.10.2019, 18:15 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)Wie der Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt wurde, war ein 13-jähriger Hofheimer am frühen Samstagabend von zwei bislang unbekannten Täter in Hofheim eingeschüchtert und zur Herausgabe seiner Kopfhörer aufgefordert worden. Daraufhin hatte er den Räubern seine Kopfhörer gegeben. Den Angaben des 13-Jährigen folgend war er gegen 18:15 Uhr im Bereich der Unterführung des Hofheimer Busbahnhofes unterwegs, als er zunächst von einer ca. 16 bis 19 Jahre alten Person angesprochen wurde. Der ca. 1,75 Meter große Mann mit südländischem Erscheinungsbild habe sogleich die Herausgabe seiner "Airpods" gefordert und dies mit einer verbalen Einschüchterung unterstrichen. Zeitgleich gesellte sich auch noch ein zweiter Mann hinzu, der den Geschädigten ebenfalls bedroht haben soll. Letztlich übergab der 13-Jährige seine Ohrhörer im Wert von ca. 150 Euro, woraufhin das kriminelle Duo wieder verschwand.

Darüber hinaus liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

1. Täter: 16 bis 19 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schwarze Haare mit Zopf, südländisches Aussehen, hellblaue Schlupftasche mit Schriftzug und einer "2" am Ende, blaue Jogginghose, Kappe

2. Täter: 1,75 Meter groß, kinnlange & schwarze Haare, schiefe & gelbe Zähne, südländisches Aussehen, schwarze Weste, schwarz-gelbe Nike-Schuhe, hellbraune Gucci-Kappe, Umhängetasche

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden. Insbesondere ein Paar, welches am Samstag zur Tatzeit mit ihren Fahrrädern die Unterführung durchlief und mutmaßlich die Tat mitbekam, wird dringend gebeten, sich zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus - Fernseher entwendet, Flörsheim am Main, Untermainstraße, Freitag, 11.10.2019, 18:00 Uhr bis Sonntag, 13.10.2019, 09:15 Uhr

(jn)Einen Fernseher und möglicherweise weiteres Diebesgut haben Einbrecher während des zurückliegenden Wochenendes aus einem Flörsheimer Einfamilienhaus gestohlen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kletterten die Täter zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen auf das umzäunte Grundstück in der Untermainstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. In den Räumlichkeiten durchsuchten die Langfinger sämtliche Schränke, Schubladen sowie sonstige Behältnisse und demontierten letztendlich einen Fernseher von der Wand. Mit diesem verschwanden sie unerkannt. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen oder Hinweisgeber, denen ein oder mehrere Personen mit einem Fernseher aufgefallen sind oder die sonstige Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Vandalen hinterlassen beschädigte Autos, Hofheim am Taunus, Mainzer Straße, Fichtestraße, Lindestraße, Chinonplatz, Nacht zum Samstag, 12.10.2019

(jn)Am vergangenen Wochenende meldeten sich die Besitzer von sechs Pkw bei der Polizei in Hofheim und zeigten Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen an. Die Wagen der Hersteller Audi, Skoda, VW, General Motors und Mitsubishi waren allesamt beschädigt worden, indem bislang unbekannte Täter die Außenspiegel abgetreten, sie zerkratzt oder in einem Fall einen Reifen zerstochen hatten. Während des Tatzeitraumes parkten drei Pkw in der Mainzer Straße, ein Pkw in einem Parkhaus in der Lindenstraße, ein Auto in der Fichtestraße und ein Fahrzeug war in einer Parkbucht am Chinonplatz abgestellt worden. Die Reparatur sämtlicher Pkw dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen.

Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern werden von der Hofheimer Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

4. Gesamte Fahrzeugseite zerkratzt - 1.500 Euro Schaden, Kriftel, Robert-Schumann-Ring, Donnerstag, 10.10.2019, 17:00 Uhr bis Freitag, 11.10.2019, 08:30 Uhr

(jn)Ein am späten Donnerstagnachmittag im Robert-Schumann-Ring in Kriftel abgestellter BMW ist am Freitagmorgen von seinem Besitzer erheblich beschädigt aufgefunden worden. Allem Anschein nach hatten Unbekannte die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt und dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

5. Glasscheibe eingeschlagen, Flörsheim am Main, Rathausplatz, Altes Rathaus, festgestellt am Sonntag, 13.10.2019

(jn)Am Sonntagvormittag wurde in Flörsheim festgestellt, dass ein oder mehrere unbekannte Täter eine Glasscheibe des Alten Rathauses eingeschlagen haben. Mutmaßlich machten sich die Täter in der vorangegangenen Nacht an der Hintertür zu schaffen und schlugen hierbei den Glaseinsatz der Holztür ein. Im Moment geht die Polizei nicht davon aus, dass sich die Unbekannten Beute in dem leerstehenden Haus erhofften. Zudem ist unklar, ob das Haus im Rahmen der Tat überhaupt betreten wurde. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Mit über ein Promille am Steuer, Hattersheim am Main, Frankfurter Straße, Montag, 14.10.2019, 01:05 Uhr

(jn)Hofheimer Polizisten haben in der vergangenen Nacht einen 67-jährigen Autofahrer angehalten, der nachweislich eines Atemalkoholtestes erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 01:05 Uhr unterzogen die Beamten den 67-Jährigen einer Verkehrskontrolle in der Frankfurter Straße in Hattersheim und führten im Zuge der Kontrolle auch einen freiwilligen Alkoholtest durch. Nachdem dieser einen Wert von 1,3 Promille anzeigte, musste der Autofahrer zwecks Blutentnahme und weiterer polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim gebracht werden. Zudem wurde auch sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell