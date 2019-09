Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Orsingen-Nenzingen

Brand im Dachgeschoß eines Mehrfamiliengebäudes

Ein Brand im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Stockacher Straße im Ortsteil Nenzingen wurde der Polizei am heutigen Mittwoch gegen 13.00 Uhr gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand im nicht ausgebauten Dachgeschoß des betroffenen Gebäudes mit drei Wohneinheiten. Ausgangspunkt des Feuers waren im Dachgeschoß installierte Elektrokabel, weshalb der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen sein könnte. Brandschaden entstand am Dachgebälk und der Eindeckung des Gebäudes und einer auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage. Die Wohnungen im Gebäude erlitten Wasserschaden und gelten aktuell als nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden, er dürfte sich jedoch im Bereich von mindestens etwa 100.000 Euro bewegen. Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Orsingen-Nenzingen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Stockach und Eigeltingen im Einsatz. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Gebäude, verletzt wurde niemand. Die Landesstraße 194 musste in der Ortsdurchfahrt Nenzingen für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung des Straßenverkehrs. Anhaltspunkte auf ein schuldhaftes Verhalten liegen nicht vor.

