Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 20.07.2019 gegen 12:40 Uhr kam es im Ortsteil Horst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Straße Am Hesterkamp unterwegs und wollte in die Fischerstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Gelsenkirchener, der mit seinem Roller die Fischerstraße befuhr. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Berührung beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Bei seinem Ausweichversuch streifte er noch ein parkendes Auto und kam schließlich zu Fall, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Die Fischerstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Harthorststraße und Schmalhorststraße komplett gesperrt werden.

