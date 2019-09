Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrradfahrer ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Karsee und Vogt. Der 27-jährige Lenker eines BMW befuhr die Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Vogt und missachtete an der der Kreuzung bei Grub/Karsee die Vorfahrt des 65-jährigen Lenkers eines Rennrades, der auf der Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Sommers in Richtung Eggenreute fuhr. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Einen Fahrradhelm hat er zur Unfallzeit getragen.

Wangen im Allgäu

Parkplatznot auf der Autobahn

Eingreifen mussten Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Bundesautobahn A 96 im Bereich des Parkplatzes Humbrechts. Mangels Parkplätzen hatten mehrere Sattelzug-Lenker ihre Fahrzeuge verkehrsgefährdend auf dem Verzögerungsstreifen des Parkplatzes abgestellt. Die Betroffenen wurden aufgefordert, die Sattelzüge umzuparken, der hierzu erforderliche Parkraum konnte freigemacht und die Verkehrsstörung damit beseitigt werden.

Isny im Allgäu

Schwerer Diebstahl aus Kfz

Unbekannte Täter zerstörten im Zeitraum von Sonntagabend bis Dkienstagabend an einem in der Bahnhofstraße am Zugang vom Burgplatz geparkten, schwarz lackierten Hyundai mit Ravensburger Zulassung eine Seitenscheibe, entriegelten den Pkw und durchsuchten den Innenraum des Pkw. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Am Pkw entstand Sachschaden. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny im Allgäu, Tel. 07562 97655-0, zu melden.

Amtzell

Brand einer landwirtschaftlichen Zugmaschine

Eine landwirtschaftliche Zugmaschine geriet am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr auf dem Weiler Reute in Brand. Die Zugmaschine war am Vorabend dort abgestellt und nicht mehr bewegt worden. Dank des beherzten Eingreifens eines Anwohners konnte der Eigentümer der Zugmaschine noch einen Holzrückewagen abhängen und sichern. Ein angrenzendes Gebäude erlitt keine Schäden. Ursache des Fahrzeugbrandes könnte ein technischer Defekt sein. Anhaltspunkte auf ein schuldhaftes Verhalten liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell