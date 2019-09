Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hinweisaufkommen im Fall des toten Säuglings "Joris" nach Ausstrahlung in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY"

Stetten am kalten Markt/Landkreis Sigmaringen (ots)

Am Mittwoch, dem 28. August 2019, wurde der Fall des am 3. September 2018 in einem Waldstück auf der Gemarkung Frohnstetten aufgefundenen toten Neugeborenen mit dem späteren Namen "Joris" in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt. Auf den damit verbundenen Zeugenaufruf gingen zwischenzeitlich etwa 100 Hinweise bei dem für die Aufklärung des Falls zuständigen Kriminalkommissariat Sigmaringen ein. Hiervon beinhaltete ein Großteil der Gespräche und Emails lediglich allgemein gehaltene Ermittlungshinweise ohne tatsächlichen Fallbezug. Mehrere ebenfalls eingegangene konkrete Einzelinformationen bedürfen noch der weiteren Abklärung durch die ermittelnden Kriminalbeamten, eine wirklich "heiße" Spur ist nach aktueller Bewertung aber bisher daraus nicht ersichtlich.

