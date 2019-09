Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

-- Sigmaringen

Mann schlägt Kopf gegen Polizeifahrzeug

Ein 20-jähriger Mann, der am Dienstag gegen 14.15 Uhr im Prinzengarten von einer Polizeistreife kontrolliert wurde, schlug während der Kontrolle unvermittelt und mit voller Wucht zwei Mal seinen Kopf gegen die Dachkante eines Polizeifahrzeugs und verursachte hierbei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Der unverletzt gebliebene, jedoch zunehmend aggressive und unberechenbare 20-Jährige wurde einem Arzt vorgestellt, der diesen aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik aufnahm.

Sigmaringen

Trunkenheitsfahrt

Eine Zeugin teilte der Polizei am Dienstag gegen 22.30 Uhr mit, dass im Stadtgebiet eine Frau betrunken in ihr Auto gestiegen und davongefahren sei. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen konnten die 54-jährige Autofahrerin an ihrer Wohnanschrift antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Die Polizisten führten bei der Frau einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von etwa 2,6 Promille ergab. Aus diesem Grund veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten Führerschein und Fahrzeugschlüssel.

Herbertingen

Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden von rund 6.000 Euro kam es am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Mengen. Ein 42-jähriger Sattelzugfahrer wollte von der B 311 nach rechts in die B 32 einbiegen und übersah hierbei einen von Bad Saulgau kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrer. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 19-Jährige stark abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf den dortigen Grünstreifen. Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu, weshalb er mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Mengen

Trunkenheitsfahrt

Auf einen deutlich alkoholisierten 39-jährigen Autofahrer trafen Beamte des Polizeipfostens Pfullendorf am Dienstag gegen 23.00 Uhr in der Straße "Obereschring". Ein bei dem Autofahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Sauldorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18.00 Uhr auf der B 313 zwischen Schwackenreute und Krumbach ereignete. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße in Richtung Krumbach und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Bei dem Versuch, das Auto vom Bankett aus wieder auf die Straße zu lenken, übersteuerte er, kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Der Autofahrer konnte sich selbst aus dem Pkw befreien und wurde zur Untersuchung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Schnell / Kratzer

07531/995-1016

