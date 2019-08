Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahranfänger verliert Kontrolle - Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Bild-Infos

Download

Hüllhorst (ots)

Bei einer Kollision zweier Autos am Mittwochnachmittag in Hüllhorst erlitten ein 18-jähriger Kia-Fahrer und eine 32-jährige Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Unfallereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Alten Straße (L 876) in Höhe der Einmündung mit dem Triftenweg.

Der aus der Gemeinde Hüllhorst stammende Fahranfänger war in Richtung der Hüllhorster Kirche unterwegs und verlor nach Erkenntnissen der Polizei beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Kia. Das Heck des Pkw brach aus und der Wagen stellte sich quer zur Straße. Die entgegenkommende Audi-Fahrerin aus Hüllhorst konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Rettungsdienst brachte beiden Personen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die schwerbeschädigten Fahrzeuge wurden später abgeschleppt. Die Polizei hatte während der Unfallaufnahme den Teilbereich der Landstraße gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell