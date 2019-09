Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Fahrradfahrer beschädigt parkendes Auto

Ludwigshafen (ots)

Am späten Freitagabend, dem 20.09.2019 gegen 23 Uhr, vernahm ein Anwohner einen lauten Knall in der Schlesier Straße in Ludwigshafen. Daraufhin begab er sich auf die Straße und konnte an einem am Straßenrand geparkten Auto einen abgefahrenen Außenspiegel feststellen, woraufhin er die Polizei verständigte. Ebenso konnte der Anwohner ein Handy vor diesem beschädigten Auto auffinden. Noch bevor die Polizei vor Ort eintraf, erschien ein 18-jähriger junger Mann an der Unfallstelle, um sein verlorenes Mobiltelefon wieder einzusammeln. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hielt der Anwohner den jungen Mann fest, da dieser zuvor geäußert hatte, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Auch gegenüber der Polizei gestand der 18-Jährige, zuvor mit seinem Fahrrad gegen das geparkte Auto gefahren zu sein. Da bei dem jungen Unfallverursacher während der Verkehrsunfallaufnahme starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,29 Promille ergab. Daraufhin wurde der junge Mann auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Nun muss sich der 18-Jährige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

