Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rucksack auf Friedhof gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 19.09.2019, zwischen 12:00 Uhr und 12.20 Uhr, stellte eine 69-Jährige ihren Rucksack auf eine Sitzbank auf dem Friedhof in Mundenheim ab und pflegte ein Grab. Als sie fertig war, musste sie feststellen, dass der Rucksack gestohlen worden war. Beim Verlassen des Friedhofs fand sie den Rucksack auf einer Wiese wieder, allerdings fehlte ihr Handy und das Bargeld. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

