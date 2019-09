Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkzeug aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.09.2019, gegen 18:30 Uhr und dem 20.09.2019, gegen 05:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die hintere Seitenscheibe eines Renault Kangoo ein, der in der Rheingönheimer Straße geparkt war. Sie stahlen aus dem Auto Werkzeuge, Maschinen und andere Gerätschaften im Wert von etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

