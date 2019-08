Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rasierklingen gestohlen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße - Mittwoch, 07.08.2018´9, 10.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Mittwoch gegen 10.00 Uhr wollte ein Pärchen in dem Drogeriemarkt an der Göttinger Straße Rasierklingen im Wert von ca. 130 Euro stehlen. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die Diebstahlswarnanlage an. Die Täterin, eine 33 Jahre alte Frau aus Lippstadt, wurde vom Personal angesprochen und blieb stehen. Ihr bislang unbekannter Komplize flüchtete mit dem Diebesgut aus dem Geschäft. Vor dem Laden warf er die Tasche mit den Rasierklingen auf den Boden. Dem Mann gelang zu Fuß die Flucht.

Nach ihrer Vernehmung wurde die 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Nörten-Hardenberger Polizei wegen gewerbsmäßigen Diebstahls dauern an.

