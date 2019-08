Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung- Wer kennt die Taschendiebin?

Hamm (ots)

Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einer Taschendiebin. Die Unbekannte entwendete am 27. Juni die Geldbörse einer 30-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft an der Weststraße. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

