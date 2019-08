Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dreister Handtaschendieb gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am Donnerstag, 15. August eine 47-Jährige an der Palzstraße. Gegen 16 Uhr beabsichtige sie das Einfamilienhaus zu verlassen und öffnete die Haustür. Anschließend ging sie jedoch nochmal zurück in den Hausflur. Diese Situation nutzte der Dieb- er lief in das Haus, entwendete die Handtasche aus dem Hausflur und floh anschließend mit seinem weißen Herrenfahrrad in Richtung Ahlener Straße. Der Tatverdächtige ist zirka 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Kappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

