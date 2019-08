Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher in Steinhausen aktiv

Steinhausen (ots)

(0b) Im Zeiraum von Mittwoch bis Samstag wurden in Steinhausen drei Wohnungseinbrüche oder Versuche verübt. Während der Abwesenheit der Hausbewohner eines Hauses an der Kremerstraße drangen Einbrecher in das Haus ein. Nachdem zuerst vergeblich versucht wurde, die Haustür aufzuhebeln, begaben sich der oder die Täter zur rückwärtigen Kellertür und brachen diese auf. Im Haus wurden alle Räume betreten und durchsucht. Es wurde Schmuck entwendet.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg einzudringen, während die Bewohner schliefen. Nachdem die Kellertür einem Aufbruchversuch standgehalten hatte, brachen die Täter einen angrenzenden Abstellraum auf, verließen das Grundstück jedoch ohne Diebesgut. Auch im Kiefernweg haben Einbrecher in der gleichen Nacht versucht, sich vom Garten aus Zugang zum Haus durch den Kellereingang zu verschaffen. Nachdem dies misslungen war, haben sich die Täter entfernt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060 entgegen.

