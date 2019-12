Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss verhindert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.12.2019, gegen 03:00 Uhr in der Nacht, wurde die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass ein offenkundig stark alkoholisierter 35jähriger Mann möglicherweise im Begriff sei, in sein Auto zu steigen und los zu fahren. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten auf der Straße in der Nähe seines Fahrzeugs angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Neu, Polizeikommissarin

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell