Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Streit angetrunken Auto umgeparkt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.12.2019 gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit in die Winzinger Straße gerufen. Ein 25-jähriger Beteiligter parkte beim Eintreffen der Polizei gerade sein Fahrzeug auf der Straße um. Bei der anschließenden Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,8 Promille. Den Betroffenen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige (ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell