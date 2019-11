Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Schule

Rheine (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (07.11.2019), nach Mittwochabend 19.15 Uhr, ist in die Michaelschule an der Frankenburgstraße eingebrochen worden. Der Hausmeister bemerkte den Einbruch am Morgen gegen 06.30 Uhr. Der oder die Täter hatten die Scheiben eines Fensters sowie zweier Glastüren eingeschlagen. An den Türen hatten sie zudem mehrfach ein Hebelwerkzeug angesetzt. Der Sachschaden wird auf eine vierstellige Eurosumme geschätzt. Was die Einbrecher aus dem Schulgebäude entwendet haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell