Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand zweier Mülltonnen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Donnerstag, 19. Dezember, brannten zwischen 19 Uhr und 22.45 Uhr, zwei Mülltonnen, die an der Franz-von-Sales-Straße und an der Hügelstraße standen. Diese wurden durch unbekannte Personen angezündet und brannten vollständig aus. Die Feuerwehr löschte die Brände. Außer den Tonnen wurde ein Zaun beschädigt. An beiden Gebäuden entstand kein Sachschaden. Durch Zeugen wurde eine männliche Person beobachtet, die an einem der Brandorte Fotos machte. Der Mann hatte einen längeren Bart, war jünger als 25 Jahre und mit einer braunen Jacke bekleidet. Dieser Mann sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0.

