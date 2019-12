POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, 08.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ++ Fehlende Versicherung ++ Sachbeschädigung++ Einbruch in Wohnung ++ Körperverletzung ++ Versuchter Einbruch ++ Einbruch in Reisebüro ++ Diebstahl aus Shishabar ++

Leer- Alkoholisierter Radfahrer- Gestern Abend gegen 17:15 Uhr befuhr ein 60 jähriger Leeraner mit seinem Fahrrad zunächst den Radweg der Heisfelder Straße in Richtung Innenstadt und bog im weiteren Verlauf nach rechts auf den Parkplatz von einem Lebensmitteldiscounter. Zeitgleich wartete im Zufahrtsbereich vom Parkplatz ein 39 jähriger Ford Fahrer aus Moormerland, um mit seinem Pkw vom Parkplatz auf die Heisfelder Straße einzubiegen. Durch eine starke alkoholbedingte Beeinflussung kam der Radfahrer beim Abbiegen in eine instabile Lage und fuhr gegen den wartenden Pkw Ford. Hierbei wurde der Radfahrer nicht verletzt. Am Pkw Ford entstand ein leichter Sachschaden. Polizeibeamte stellte bei dem Leeraner eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille fest und führten eine Blutentnahme durch. Abschließend wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer- Alkoholisierter Pkw Fahrer- Ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand ein 43 jähriger Leeraner, der mit seinem Pkw der Marke GM kurz nach Mitternacht,am heutigen Sonntag,die Heisfelder Straße in Richtung Emspark befuhr. In Höhe der Einmündung Bollinghauser Weg kollidierte der Pkw mit einer Verkehrsinsel. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen und der Pkw erheblich beschädigt. Kollisionsbedingt war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Leeraner von der Unfallstelle, wurde jedoch kurze Zeit später von Polizeibeamten aufgegriffen. Ein Atemalkoholtest beim GM Fahrer ergab einen Wert von 2,17 Promille. Eine Blutprobe war erforderlich und der Führerschein wurde sofort sichergestellt. Hinzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen- Alkoholisierter LKW Fahrer- Am gestrigen Samstagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein polnischer Lkw mit Sattelauflieger die Augustfehner Straße von der AS Apen/Remels kommend in Richtung Remels. In Höhe der Zufahrt zum Autohof kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Im Anschluss fuhr sich der Lkw in der aufgeweichten Berme am rechten Fahrbahnrand fest. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten diesen Vorfall der Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,06 Promille beim unverletzten 54 jährigen Fahrer mit Wohnsitz in Polen festgestellt. Eine Blutprobe war unerlässlich und der polnische Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Durch ein Abschleppunternehmen wurde das leicht beschädigte Gespann aus der Berme gezogen. Gegen den Lkw Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch hier war die vorläufige Sicherstellung vom Führerschein erforderlich.

Leer- Fehlende Versicherung- Am gestrigen Samstagabend gegen 21:05 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ohlthaverstraße einen 22 jährigen Mann aus Leer, der einen E-Scooter zur Fortbewegung benutzte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Elektrokleinfahrzeug nicht versichert war. Zusätzlich verfügte der E-Scooter nicht über eine erforderliche Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den jungen Leeraner wurde ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Leer- Sachbeschädigung an Haustür Kurz nach Mitternacht in der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Brummelburgstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein stark alkoholisierter 35 jähriger Mann aus Papenburg beschädigte mit Fußtritten die Verglasung einer Haustür. Polizeibeamte stellten bei dem Emsländer eine starke Alkoholisierung mit einem Wert von 1,92 Promille fest und sprachen die Ingewahrsamnahme aus. Mit dieser Maßnahme zeigte sich der Emsländer nicht einverstanden und sprach massive Beleidigungen gegen die Polizeibeamten aus. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Emsländer im Besitz von einem gestohlenen Bulls Fahrrad war. Hierzu erfolgte die Sicherstellung vom Fahrrad und der Emsländer wurde der Gewahrsamszelle zugeführt. Ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet.

Weener- Einbruch in Wohnung- Am gestrigen Samstag in der Zeit von 18 Uhr bis 21:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Eingangstür zu einer Wohnung in der Westerstraße, um sich so unberechtigt Zugang zu verschaffen. Im weiteren Verlauf suchte der Täter nach Bargeld und Wertgegenstände. Nach Aussage der 57 jährigen Wohnungsinhaberin wurde jedoch nichts entwendet. Etwaige Hinweise bitte an die Polizei in Weener oder Leer.

Emden- Gemeinschaftliche Körperverletzung- In den frühen Morgenstunden vom heutigen Sonntag gegen 04:30 Uhr kam es auf dem Neuen Markt zu einer gemeinschaftlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten drei Männer im Alter von 17,29 und 30 mit Wohnsitz in der Krummhörn mit einem 18jährigen Emder zunächst in einen Streit. Der Streit eskalierte indem die Krummhörner gemeinschaftlich auf das junge Opfer einschlugen und diesen leicht verletzten. Eingesetzte Polizeibeamte konnten vor Ort die Identität aller Täter aufnehmen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der junge Emder wurde medizinisch behandelt.

Emden- Versuchter Einbruch- Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein derzeit unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Autovermietung in der Nesselander Straße einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Objekt nicht betreten. Ferner wurde nichts entwendet. Hinweise zu dieser Sache bitte an die Polizei in Emden.

Emden- Einbruch in Reisebüro- Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein derzeit nicht bekannter Täter gewaltsam Zugang in ein Reisebüro in der Neutorstraße. Im Objekt suchte der unbekannte Täter mehrere Büroräume auf. Nach Aussage der geschädigten Firma wurden drei Geräte zur Datenverarbeitung entwendet. Hinweise zu dieser Sache bitte an die Polizei in Emden.

Emden- Diebstahl aus Shishabar- Am gestrigen Samstagmorgen gegen 04:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Eingangstür zu einer Shishabar in der Neutorstraße. Im weiteren Verlauf wurde die Bar betreten und Geldspielgeräte wurden gewaltsam geöffnet. Durch diese Handlung konnte der Täter einen geringen dreistelligen Betrag an Bargeld entwenden. Die Polizei nahm vor Ort den Sachverhalt auf und leitete ein Strafverfahren ein. Hinweise zu dieser Sache bitte an die Polizei in Emden.

