Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber nehmen 61-Jährigem Wertsachen ab

Gelsenkirchen (ots)

Vier unbekannte Täter haben einen 61-jährigen am Dienstabend, 14.08.2019, an der Olgastraße in Bulmke-Hüllen beraubt. Dabei hielten sie den Gelsenkirchener gegen 18.30 Uhr fest und nahmen ihm Bargeld sowie Ausweisdokumente ab. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bismarckstraße.

Die Tatverdächtigen sind etwa 20 Jahre alt. Ein Täter trug eine rote Jacke und eine schwarze Hose, ein anderer war von kleiner Statur und hatte eine schwarze Lederhose an. Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu den Gesuchten oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte telefonisch unter 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: 0209/365-2011

E-Mail: merle.mokwa@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell