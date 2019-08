Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Junger Fahrer landete auf dem Dach

Gelsenkirchen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 19-jähriger Opel-Fahrer bei einem Alleinunfall am Dienstag, 13. August, auf der Hüller Straße. Der junge Gelsenkirchener war dort in Richtung Florastraße unterwegs und verlor gegen 23.35 Uhr die Kontrolle über seinen Corsa. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Ein Rettungswagen brachte den jungen Fahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

