Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 22-Jähriger festgehalten und beraubt - Polizei sucht fünf Täter

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem sie einen 22-Jährigen in der Nacht zum Dienstag, 13.08.2019, beraubt haben, sucht die Polizei Gelsenkirchen nach fünf unbekannten Tätern. Schon in der S-Bahnlinie S2 war der 22-jährige Mann auf der Fahrt von Herne nach Gelsenkirchen von dem Quintett angepöbelt worden. Am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen angekommen, stiegen alle Beteiligten aus der S-Bahn aus. Daraufhin verfolgten die fünf Männer den Herner über den Bahnhofsvorplatz und zogen ihn gegen 2.30 Uhr in einen kleinen Fußweg. Dort hielten drei der Männer den 22-Jährigen fest, während die anderen beiden ihm Bargeld und ein Mobiltelefon abnahmen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen sowie deren Aufenthaltsort geben können. Alle fünf sind männlich, im Alter von 16 bis 18 Jahren und sprachen akzentfrei Deutsch. Der eine Mann trug einen grauen Sportanzug und hat dunkle Haare, die er zu einem kleinen Zopf zusammengebunden hatte. Ein weiterer Gesuchter hat einen kürzeren Vollbart und war mit einer schwarzen Lederjacke, einem weißen Shirt sowie vermutlich einer schwarzen Jeans bekleidet, während der dritte einen weißen Jogginganzug trug. Der vierte Räuber hat eine dunkle Hautfarbe, einen sogenannten Afro-Haarschnitt und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Zum fünften Tatverdächtigen liegen keine weiteren Beschreibungen vor. Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

