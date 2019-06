Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl

Junger Mann entwendet in Geschäft zwei iPhones

Geldern (ots)

Am Montag (24. Juni 2019) gegen 11.10 Uhr betrat ein junger Mann an der Issumer Straße eine Filiale eines Mobilfunkanbieters. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Mitarbeiter der Filiale riss der Mann plötzlich zwei hochwertige Smartphones der Marke Apple aus der Diebstahlsicherung und löste die Alarmanlage aus. Anschließend rannte der Täter in Richtung Bahnhof weg.

Der Täter war 17 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75m groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er hatte eine normale Figur, sprach gebrochenes Deutsch und hatte einen Kopfhörer im Ohr. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Kappe, einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeanshose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

