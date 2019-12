Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.12.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Unerlaubtes Entfernen von drei Unfallörtlichkeiten ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (2) ++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

Leer - Unerlaubtes Entfernen von drei Unfallörtlichkeiten

Leer - Bereits am vergangenen Dienstag befuhr der Fahrer eines weißen Lkw gegen 11:30 Uhr die Straßen Schmidts Kämpe und Hessenring in Fahrtrichtung B 70. Im Zuge dieser Fahrt beschädigte der Lkw zwei Buchsbaumhecken sowie eine Straßenlaterne. Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend von den Unfallorten, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Westoverledingen - Am vergangenen Dienstagmittag kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Süderstraße. Der männliche Fahrzeugführer (38 J.) eines Pkw VW befuhr die Süderstraße in Richtung Dwarsweg. Als ihm ein silberfarbener VW Bulli entgegenkam, der auf der schmalen Straße mittig fuhr, musste der Autofahrer nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet er von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Straßenbaum zusammen, der beschädigt wurde. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam in einer Hecke zum Stillstand, die ebenfalls beschädigt wurde. Am Pkw VW entstand ein Sachschaden in einer mittleren vierstelligen Schadenshöhe. Der/die Fahrzeugführer/in des verursachenden VW Bulli (neueres Modell) verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Kontaktaufnahme durch Zeugen oder Hinweisgeber.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Emden - Am Mittwochmorgen parkte die Fahrerin eines Pkw Skoda diesen gegen 08:00 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Cirksenastraße und entfernte sich kurzzeitig in Richtung einer Schule. Als sie gemeinsam mit weiteren Personen einen lauten Knall wahrnahm, habe die Fahrerin nur noch einen weißen Transporter mit schwarzer Aufschrift wegfahren sehen. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie dann eine Beschädigung am linken Außenspiegel fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme durch Zeugen oder Hinweisgeber.

Rhauderfehn - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rhauderfehn - Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei einen 31-jährigen Mann aus Rhauderfehn als Fahrer eines Pkw Nissan in der 1. Südwieke. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem wurden bei einer Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmitteln aufgefunden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Betäubungsmittel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Rhauderfehn - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rhauderfehn - Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei einen 33-jährigen Fahrer eines Pkw Peugeot in der Westwieke. Der Rhauderfehner konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Tim Tecklenborg

Telefon: (0491) 97690-114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell