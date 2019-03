Polizei Hagen

POL-HA: Schuhdiebstahl im Hausflur

Hagen (ots)

Am Samstagvormittag stellte ein 30-jähriger Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen fest, dass mehre Paar Schuhe aus dem Hausflur entwendet worden sind. Dabei handelt es sich um hochwertige Sport- und Freizeitschuhe.

Den Schaden beziffert er auf ca. 250 Euro.

Täterhinweise konnte er nicht geben.

