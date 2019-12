POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.12.19

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl von Baumaschinen

Leer - Bislang unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle in einem Neubaugebiet an der Hamburger Straße (Ortsteil Eisinghausen) zwei Baumaschinen und eine Leiter. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um eine Bandsäge, einen Hubwagen und eine Leiter. Der Schaden wird derzeit auf eine mittlere, vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bunde - Diebstahl eines Radladers

Bunde - In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde von einem Firmengelände in der Straße Bunde-West ein Radlader durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Auf dem Gelände werden derzeit Bauarbeiten für eine neue Gewerbehalle durchgeführt. Bei dem Radlader handelt es sich um ein Fahrzeug des Herstellers "Wacker" in gelber Farbe. Der Schaden wird derzeit auf eine mittlere, fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - In der Zeit zwischen letzten Mittwochnachmittag, den 27.11.2019, und Montagnachmittag wurde ein grauer Audi, A4 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Audi parkte zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkstreifen an der Straße "Am Brauersgraben" in Höhe eines dortigen Spielplatzes. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

