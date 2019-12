POL-LER: Pressemeldung vom 01.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Sachbeschädigung ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ++

Sachbeschädigung

Weener - In der 'Neue Straße' haben unbekannte Täter am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr die Glasscheibe der Hauseingangstür eines Mehrparteienhauses zerstört. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheitsfahrt

Bunde - Am Sonntag wurde gegen 01:45 Uhr ein Opel kontrolliert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch im Pkw fest und testeten den 26-jährigen. Der Düsseldorfer hatte einen Alkoholwert von 1,42 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Emden - Am frühen Sonntagmorgen gegen 05 Uhr befuhr eine 20-jährige Emderin mit ihrem PKW die Boltentorstraße in Richtung Steinweg. Im Einmündungsbereich zur Straße Am Heuzwinger verlor sie die Kontrolle über ihren PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Trotz der starken Beschädigung flüchtete sie mit dem PKW von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte sie schließlich im Conrebbersweg anhalten. Bei der Emderin konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,68 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Hauswand wurde bei der Kollision ebenfalls beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe muss noch festgestellt werden.

