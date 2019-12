POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.12.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Schwerer Verkehrsunfall ++ Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht! ++

Rhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw wurde die Polizei am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr gerufen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Eine 30-jährige befuhr mit einem Audi, A5 die Groenewoldstraße aus Richtung Papenburg kommend. An der Kreuzung zur 3.Südwieke missachtete die 30-jährige die Vorfahrt eines 24-jährigen aus Esterwegen, der mit seinem Audi A3,3 die 3.Südwieke in Richtung Burlage befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 30-jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann aus Esterwegen erlitt leichte Verletzungen. Zwei Beifahrerinnen des A5 blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Ostrhauderfehn - Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus

Ostrhauderfehn - Am heutigen Morgen, gegen 04:00 Uhr, wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schifferstraße gerufen. Die Hausbewohner wurden durch die Auslösung eines Brandmelders auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die vierköpfige Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers wurde durch den Einsatz der Feuerwehr schnell unterbunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Brand auf einen technischen Defekt eines elektrischen Haushaltgerätes zurückzuführen. Der Sachschaden wird auf eine mittlere bis höhere vierstellige Summe geschätzt.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Am Montag, 08:15 Uhr, ereignete sich auf der Eggenastraße in Höhe der Auricher Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 28-jährige aus Emden befuhr die Eggenastraße und musste an der Kreuzung zur Auricher Straße verkehrsbedingt warten. Diese Situation erkannte ein Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Audi, A4 auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ der Verursacher nach einer Begutachtung der Schäden unverzüglich die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw des Herstellers Opel mit einer Zulassung aus dem Kreis Nordhorn gehandelt haben, der durch den Zusammenstoß im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Emden - In der Zeit von gestern Morgen bis gestern Nachmittag wurde durch einen bislang unbekannten Täter der linke Außenspiegel eines Mercedes, GLA200 beschädigt. Der Pkw stand zur Tatzeit am rechten Fahrbahnrand in der Saarke-Moyarts-Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der örtlichen Polizei gebeten.

Moormerland - Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Moormerland - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Karl-Carstens-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Unfall möglicherweise beobachtet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Fahrer eines Kia Rondo auf der Karl-Carstens-Straße vor einem dortigen Drogeriemarkt seinen Pkw gewendet, um in Richtung der Rudolf-Euken-Straße zu fahren. In diesem Moment fuhr eine Fahrerin eines Mercedes Vito von dem gegenüberliegenden Parkplatz ebenfalls auf die Karl-Carstens-Straße. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

