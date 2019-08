Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Drogenfahrern in Aßlar erwischt - Termin bei Wetzlarer Polizei endet mit Blutprobe - Opel und Citroen in Rechtenbach zerkratzt -

Dillenburg (ots)

--

Aßlar: Unter Drogeneinfluss unterwegs und BTM im Handschuhfach -

Eine ganze Latte an Straftaten werfen Wetzlarer Polizisten einem 35-jährigen Passatfahrer vor, den die Ordnungshüter am Dienstabend (27.08.2019) im Industriegebiet "Walbergraben" kontrollierten. In der Handtasche seiner Beifahrerin entdeckten die Polizisten diverse Betäubungsmittel. Um 21.30 Uhr stoppte die Streife den Wetzlarer in seinem Wagen. Auf Befragen gab er zu am Vortag Amphetamin sowie Cannabis konsumiert zu haben. Mit einem Blick auf die Zulassung des Passats erkannten die Polizisten, dass irgendetwas mit dem hinteren Kennzeichen nicht stimmte. Darauf befand sich offensichtlich ein selbst gebasteltes Amtssiegel sowie eine gefälschte Plakette für die Hauptuntersuchung. Im Handschuhfach entdeckten die Ordnungshüter zwei Beutel mit jeweils einer geringen Menge an Amphetamin. Anschließend durchsuchten die Polizisten die Handtasche seiner 29-jährigen Mitfahrerin und fanden knapp zwei Gramm Cannabis, zwei Gramm Haschisch sowie geringe Mengen an Marihuana und Amphetamin. Der Wetzlarer musste mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Seine Mitfahrerin wurde vor Ort entlassen. Den 35-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen seiner Drogenfahrt, wegen Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und Kfz-Steuergesetz. Die 29-jährige Aßlarerin wird sich wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Wetzlar: Termin bei der Polizei endet mit Blutentnahme -

Eine im Unterrichtsraum zurückgelassenen Bauchtasche wurde einem 20-jährigen Schüler gestern (27.08.2019) zum Verhängnis. Bei einem Termin auf der Wetzlarer Polizei fiel sein Drogenkonsum auf. Da er mit einem Pkw vorgefahren kam, folgte eine Blutentnahme auf der Wache. Am Mittwoch vergangener Woche nahm das Verhängnis seinen Lauf. Mittags wurde im Sekretariat einer Wetzlarer Schule eine Bauchtasche als Fundsache abgegeben. Sie war vom Besitzer scheinbar im Klassenraum vergessen worden. In ihr fanden sich ein Ausweis des mutmaßlichen Besitzers und eine geringe Menge an Marihuana. Offensichtlich vermisste der Verlierer zunächst seine Tasche nicht und meldete sich erst zum Ende der Woche bei der Schulleitung. Diese hatte den Fund allerdings schon an die AGGAS der Kripo Wetzlar übergeben. Kurzerhand rief der 20-Jährige dort an, räumte den Besitz des mittlerweile sichergestellten Marihuanas ein und verabredete die Abholung seiner Bauchtasche für den gestrigen Dienstag. Der Ermittler der AGGAS hinterlegten die Tasche auf der Wache. Am Nachmittag fuhr der 20-Jährige mit einem Opel vor und wollte diese in Empfang nehmen. Da er aber offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter dem Steuer vom Opel gesessen hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Letztlich verließ der Wetzlarer die Wache mit seiner Tasche und der Gewissheit, dass ihm neben dem Besitz von Marihuana nun auch ein Strafverfahren wegen seiner Drogenfahrt erwartet.

Hüttenberg- Rechtenbach: Autos zerkratzt -

Unbekannte Vandalen zerkratzen am Donnertag vergangener Woche (22.8.2019) zwei Autos in der Kirchstraße. Beide Fahrzeuge parkten zwischen 00.00 Uhr und 16.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 10. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in einen blauen Opel und einen weißen Citroen. Der Lackschaden beträgt insgesamt rund 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell