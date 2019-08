POL-LDK: - Autos beschädigt - Einbrüche in Breitscheid + Werdorf - Mit dem Hubschrauber in Klinik - Nach Schlägerei auf Aßlarer Kirmes Zeugen gesucht - Kontrollen der Wetzlarer Polizei - Köder ausgelegt ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn-Hörbach: Reifen platt -

Mit einem Stich in die Flanke ließ ein Unbekannter die Luft aus dem hinteren rechten Pneu eines schwarzen Seat Ibiza entweichen. Der "Spanier" parkte am Freitag (23.08.2019), zwischen 17.00 Uhr und 23.30 Uhr in der Großen Ringstraße. Für einen neuen Reifen wird der Besitzer mindestens 60 Euro aufbringen müssen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Hyundai auf Schießplatz zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte auf dem Schießplatz an einem roten Hyundai Kona zurückließen. Am Freitagnachmittag (23.08.2019), zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Kotflügel und in die vordere sowie in die hintere Tür der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid: Über Terrasse eingestiegen / Polizei sucht Zeugen -

Am Freitagabend (23.08.2019) schlugen Einbrecher in der Bahnhofstraße zu. Sie hebelten die Terrassentür des Hauses auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt ein geringer Euro-Betrag. In diesem Zusammenhang fiel in der Bahnhofstraße ein Mann auf. Der Unbekannte war ca. 30 Jahre alt, rund 190 cm groß und nach Einschätzung des Zeugen dunkelhäutig. Er hatte eine sportliche Statur, kurze schwarze Haare und trug eine schwarze kurze Hose. Zudem war er mit einem auffallend blauen, kurzärmeligen Oberteil bekleidet und trug eine schwarze Herrenumhängetasche. Dem Zeugen fiel ein geschnörkeltes Schriftzug-Tattoo auf, das über das linke Schlüsselbein bis zum Halsansatz des Unbekannten führte. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent. Ob der Unbekannte im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang weitere Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem unbekannte Mann mit dem auffälligen Tattoo machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Katzenfurt: Nach Überschlag ins Krankenhaus -

Mit schweren Verletzungen musste ein 39-jähriger Unfallfahrer am Freitagnachmittag (23.08.2019) in ein Gießener Klinikum geflogen werden. Der in Sinn lebende Mann war gegen 16.25 Uhr mit seinem Honda CRX auf der Bundesstraße 277 von Katzenfurt in Richtung Edingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam er aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach auf einer Wiese. Der 39-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug herausgeschleudert, derzeit geht die Polizei davon aus, dass er nicht angeschnallt war. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung und orderte einen Rettungshubschrauber an die Unfallstelle, um den Schwerverletzten in ein Klinikum zu fliegen. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Sicherstellung des Fahrzeugs und des Handys des Verunglückten an. Der Honda hat nur noch Schrottwert.

Aßlar-Werdorf: Schlafzimmer durchwühlt -

In der Straße "Alte Chaussee" rückte am Samstag (24.08.2019) ein Einfamilienhaus in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 14.30 Uhr und 23.05 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und hebelten die Terrassentür auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und ließen Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 800 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die dort in diesem Zusammenhang auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Aßlar: Autoradio ausgebaut -

In der Nacht von Samstag (24.08.2019) auf Sonntag (25.08.2019) brachen Diebe einen im Mühlweg geparkten dreier BMW auf. Der rote Pkw parkte zwischen 22.00 Uhr und 00.00 Uhr etwa 30 Meter vom Kreisverkehr der Luisenstraße entfernt. Die Täter schlugen die Heckscheibe ein, öffneten den Wagen und bauten das Autoradio der Marke "Kenwood" aus. Für eine neue Scheibe werden etwa 500 Euro fällig. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Aßlar: Handfeste Auseinandersetzung auf der Kirmes / Polizei bittet um Mithilfe -

Der Streit um eine Zigarette eskalierte gestern Abend (25.08.2019) auf dem Aßlarer Festplatz. Letztlich trugen zwei Wetzlarer Verletzungen an Kopf und Oberkörper durch Tritte und Schläge davon. Die Polizei sucht nun Zeugen der Auseinandersetzung. Gegen 19.30 Uhr hielten sich die beiden 17 und 20 Jahre alten Männer am Autoscooter-Fahrgeschäft auf. Ein junger Mann türkischer Abstammung sprach den 17-Jährigen an und bat um eine Zigarette. Als der Jugendliche verneinte, gerieten er und der Unbekannte in einen Streit. Der 20-Jährige ging zwischen die Streithähne und wollte den Disput schlichten. Aus einer 10 bis 15-köpfigen Gruppe heraus schlugen zwei oder drei Täter plötzlich auf die beiden in Wetzlar lebenden jungen Männer ein. Sie erhielten Faustschläge ins Gesicht und gingen zu Boden. Die Angreifer setzten ihre Schläge gegen die auf dem Boden liegenden Wetzlarer fort, zudem traten sie gegen ihre Oberkörper. Letztlich flüchteten die zwei oder drei Schläger gemeinsam mit der gesamten Gruppe vom Festgelände. Eine genaue Täterbeschreibung ist den beiden Opfern nicht möglich. Sie sind sich sicher, dass die Männer der Gruppe und die zwei oder drei Angreifer türkischer Abstammung waren. Die beiden jungen Männer trugen Prellungen und Schürfwunden davon, die von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurden. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Auseinandersetzung gestern Abend im Bereich des Autoscooters beobachtet? Wer kann Angaben zu den zwei oder drei Schlägern sowie zu der größeren Gruppe machen, zu der diese offensichtlich gehörten? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Lahnau-Waldgirmes: Einbruch oder Vandalismus? -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließen Unbekannte in der Lauterstraße an einem weißen Ford zurück. Die Diebe schlugen die hintere Scheibe auf der Fahrerseite des weißen Kombis ein. Derzeit ist nicht bekannte, ob die Täter in den Wagen einbrechen wollten oder ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 23.08.2019 (Freitag), gegen 21.30 Uhr und dem 24.08.2019 (Samstag), gegen 12.00 Uhr in der Lauterstraße beobachteten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Jugendschutzkontrollen der Polizei Wetzlar -

Am Donnerstagabend (22.08.2019) richteten Wetzlarer Polizisten ihren Fokus auf Jugendschutzkontrollen im Bereich des Bahnhofs, des Forums sowie des Lahnuferweges in Richtung Niedergirmes. Bei der Auswertung zurückliegender Kontrollen und operativer Maßnahmen der Kriminalpolizei stellen die Ermittler immer wieder fest, dass gerade diese Örtlichkeiten im Bereich der Nachmittags- und Abendstunden stark von Jugendlichen und Heranwachsenden zum einen als Treffpunkt und zum anderen als Drogenumschlagsplatz aufgesucht werden. Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei und der Polizeistation Wetzlar kontrollierten zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr rund 60 Jugendliche und Heranwachsende. Hierbei stellten sie bei einem Kontrolliertem eine geringe Menge Marihuana sicher und entdeckten bei einem weiteren Heranwachsenden ein verbotenes Messer. In beiden Fällen leiten die Ermittler Strafanzeigen gegen die Betroffenen ein. Die Wetzlarer Polizei wird auch in Zukunft diese Bereiche im Blick haben und sowohl uniformiert, als auch in zivil dort präsent sein.

Wetzlar: Auto am Getränkemarkt zerkratzt -

Auf dem Parkplatz des Getränkemarktes in der Straße "An der Kommandantur" vergriff sich ein Unbekannter an dem Lack eines grauen Audis. Der A1 Sportback parkte lediglich wenige Minuten vor dem Markt. Dies reichte den Täter, um die komplette Beifahrerseite des Wagens zu zerkratzten. Eine neue Lackierung wird nach ersten Schätzungen mindestens 3.000 Euro kosten. Zeugen, die den Täter am Samstag (24.08.2019), zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr am Getränkemarkt beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun-Stockhausen: Köder ausgelegt -

Das schnelle und beherzte Eingreifen seines Besitzers bewahrte einen Hund am Donnerstagabend (22.08.2019) vor schweren gesundheitlichen Folgen. Momentan geht die Polizei davon aus, dass ein Unbekannter Fleischbällchen, gespickt mit blauen Kügelchen, auf einem Grundstück in der Hauptstraße auslegte. Der Hund verschlang die Köder. Ein Tierarzt ließ den Hund erbrechen, der offensichtlich keine Beeinträchtigungen durch den Köder zurückbehielt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unbekannten am Donnerstag, zwischen 17.00 Uhr und 20.05 Uhr in der Hauptstraße beobachtet? Wem ist sonst in diesem Zusammenhang eine Person dort aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Gießen-Lützellinden: Zusammenstoß an der Autobahnabfahrt -

Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Crashs heute Morgen an der Autobahnausfahrt der A45 bei Lützellinden. Gegen 11.00 Uhr war die 70-jährige Fahrerin eines Passats vom Gießener Südkreuz kommend dort abgefahren und wollte nach links in Richtung Rechtenbach weiterfahren. Hierbei übersah sie einen aus dieser Richtung herannahenden VW Caddy und nahm ihm die Vorfahrt. Der 37-jährige Hüttenberger im Caddy konnte weder bremsen noch ausweichen und prallte mit dem Caddy der aus Köln stammenden Unfallfahrerin zusammen. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte die Verletzten vor Ort und transportierte die Seniorin ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Anschließend wurde die Fahrbahn noch von ausgelaufenen Betriebsstoffen der Autos gereinigt.

